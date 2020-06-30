بروتوكول بين الرياضة وحماية المستهلك لفرض رقابة محكمة على مراكز الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، لبحث التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبل.

أسفر اللقاء عن الاتفاق على التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز حماية المستهلك من خلال البدء في توزيع الشاشات التفاعلية بمراكز الشباب لتسهيل تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك، وكذلك تحديد الأسعار داخل المطاعم والكافيهات بمراكز الشباب والأندية الرياضية وشمول الخدمات المقدمة لأعضاء النوادي وخضوعها لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وسيتم البدء في 10 أندية لعقد ندوات توعوية بالقانون.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتم توفير متطوعين شباب من خلال الوزارة للعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين كدعم من الوزارة جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الجهاز في توعية المواطنين بحقوقهم.

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز يتلقى الشكاوى من المواطنين عبر وسائل التواصل مع الجهاز عن طريق الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عن طريق تقديم الشكاوى عبر الواتس آب على رقم 01281661880، أو عن طريق التطبيق المخصص للجهاز على الهاتف المحمول.