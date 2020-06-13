استعدادا لاستئناف النشاط.. القليوبية تطلق مبادرة لتعقيم مراكز الشباب

أعلن الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المديرية بدأت اليوم تنفيذ مبادرة "جهز مكانك لاستقبال شبابك"، لتعقيم جميع مراكز الشباب في يوم واحد، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

واستهدفت المبادرة 206 مراكز شباب بـ8 إدارات فرعية على مستوى المحافظة، بهدف تطهير وتعقيم مراكز الشباب، استعدادًا لعودة النشاط الشبابي والرياضي، وشمل التطهير المبنى الإداري من حجرات، ودورات المياه والملاعب وحديقة الطفل والبوابات الرئيسية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.