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استعدادا لاستئناف النشاط.. القليوبية تطلق مبادرة لتعقيم مراكز الشباب

كتب:

حسن صالح
07:08 م | السبت 13 يونيو 2020
جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

أعلن الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المديرية بدأت اليوم تنفيذ مبادرة "جهز مكانك لاستقبال شبابك"، لتعقيم جميع مراكز الشباب في يوم واحد، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

واستهدفت المبادرة 206 مراكز شباب بـ8 إدارات فرعية على مستوى المحافظة، بهدف تطهير وتعقيم مراكز الشباب، استعدادًا لعودة النشاط الشبابي والرياضي، وشمل التطهير المبنى الإداري من حجرات، ودورات المياه والملاعب وحديقة الطفل والبوابات الرئيسية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 