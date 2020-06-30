1200 عالقا مصريا يغادرون الكويت على متن 8 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم، مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.

وأوضح الطيران المدني الكويتي، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 635 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 275 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة طيران المصرية، وشركة طيران النيل، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران المصرية، وشركة طيران النيل.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الإثنين، مغادرة 1045 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.