عبر 7 رحلات.. عودة 1040 عالقًا مصريًا من الكويت اليوم

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنه من المنتظر أن تستقبل مطارات "القاهرة وسوهاج وأسيوط" خلال الـ 24 ساعة المقبلة 1040 مصريا عائدين من الكويت، وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت مصادر بالوزارة، أن تفصيل الرحلات يتضمن 3 رحلات تقل على متنها 420 راكب، ويستقبلها مطار سوهاج الدولي على مدار اليوم، ورحلتين تقل على متنهم 345 راكب يستقبلهم مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، ورحلتين يستقبلهم مطار أسيوط الدولي، وتقل على متنهم 275 راكبا.

وأضافت المصادر، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي "طيران الجزيرة، الخطوط الجوية الكويتية، العربية- مصر، فلاي ايجيبت، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة العربية مصر، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران الجزيرة الكويتية وفلاي ايجيبت.

كانت المصادر، أعلنت أمس الجمعة، وصول 1465 مصريا عائدين من الكويت، إلى أربعة مطارات، وهي "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية" عبر 9 رحلات جوية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.