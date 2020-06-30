تعافي 5 حالات جديدة من كورونا بعزل بنها التعليمي

أعلنت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، تعافي وخروج 5 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، وتوجههم لمنازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج، طبقًا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافي.

وأضافت أن المستشفى مستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لمصابي كورونا بمحافظة القليوبية، إضافة لجلسات الغسيل الكلوي، مشيرة إلى أن جميع هذه الخدمات تُقدم بالمجان.

وأوضحت مدير مستشفى بنها التعليمي، أن عدد حالات التعافي من الفيروس ارتفعت لـ91 حالة، منذ تحويل المستشفى كمقر لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس حتى الآن.