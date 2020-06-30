القليوبية تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 8 حالات أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها و5 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل أمس الإثنين أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة قها والعبور والقناطر الخيرية أي إصابات جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 27 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب 4 حالات إصابة، ومركز ومدينة طوخ 11 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 4 حالات وشبين القناطر 11 حالة إصابة والخانكة 3 حالات وكفر شكر 8 حالات.

كان مواطن قد تقدم ببلاغ رسمى في قسم ثاني بنها، يتهم فيه مسؤولي مستشفى خاص ببنها بالاستيلاء على متعلقات والده المتوفى بفيروس كورونا أثناء حجزه بالعناية المركزة بالمستشفى، عقب وفاته، وحمل المحضر رقم 1305 إداري قسم بنها ثان، وأخطرت النيابة، والتي تولت التحقيق.

وقال المُبلغ فى محضره، إن والده كان مصابًا بفيروس كورونا، وتوجه به إلى إحدى المستشفيات الخاصة ببنها يوم 24 يونيو الجاري، فطلبت منه المستشفى دفع مبلغ 20 ألف جنيه، حتى يتم دخوله العناية المركزة، وبعد يومين من دخوله توفى، فقاموا بوضعه على الأجهزة لاستمرار القلب إكلينيكيًا، إلا أنه توفى.

وبعد ذلك توجه المُبلغ لاستلام جثمان والده، إلا انه لم يجد متعلقاته، وهى عبارة عن خاتمين وساعة يد وحافظة نقود، وعندما طالب بها قام رئيس التمريض والمدير الإداري بالتعدى عليه بالألفاظ النابية والسب، وقاما بطرده خارج المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.