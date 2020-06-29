"كورونا": عدد المتعافين يصل 1700 بالغربية و"بنها" تتصدر الإصابات في القليوبية

زادت معدلات التعافى، وفقاً لمصادر طبية فى مستشفيات العزل التى سجلت خروج 78، اليوم، متوجهين إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، تزامناً مع فرض الإجراءات الاحترازية عقب قرار رئيس الوزراء بإنهاء الحظر وفتح دور العبادة والمطاعم والمقاهى، وسط تحذيرات من المسئولين بضرورة اتباع إجراءات الوقاية للحد من انتشار العدوى.

وأعلنت مديرية الصحة بالغربية خروج 52 حالة من مستشفيات العزل، وأشارت فى بيان صحفى إلى أن إجمالى الحالات التى تعافت 1700 حالة منذ بداية الجائحة، وزادت معدلات الشفاء بجنوب سيناء، حيث أكد مصدر بديوان عام المحافظة أن عدد المتعافين بلغ 269 حالة، بينما سجلت المحافظة حالة وفاة واحدة. وأكد الدكتور حسين محمد حسين، مدير مستشفى حميات «ميت خلف» بالمنوفية، ارتفاع معدلات الشفاء بين المصابين داخل المستشفى، مشيراً إلى أن الإصابات بين الطقم الطبية لم تتجاوز 5 أفراد تم شفاؤهم، فيما أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة شفاء مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية وعودته.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية أن مركز ومدينة بنها سجل أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة بـ36 حالة، اليوم، بينما لم تسجل مدينة العبور أى إصابات جديدة، وقالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، إن 20 حالة خرجت من المستشفى بعد تعافيها.

ودعمت حملة «معاً ضد الكورونا»، بأسوان برئاسة الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، مستشفيات الصدر والحميات بـ16 مخرج أكسجين ألمانى بتكلفة 11 ألف جنيه، ومهمات وأدوات السباكة والصرف الصحى والكهرباء لرفع كفاءة العنابر وغرف المرضى والكشف ودورات المياه بتكلفة إجمالية 11 ألف جنيه، فضلاً عن دعم الأقسام الداخلية باحتياجاتها من المستلزمات الطبية والمرافق العامة.