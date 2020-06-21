إنشاء ورشتي نجارة وتعبئة طفايات حريق بـ"مياه سوهاج"

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من إنشاء ورشة للنجارة وأخرى لصيانة وتعبئة طفايات الحريق بغرض استثمار الأصول وتقليل النفقات، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن ورشة النجارة تضم عدد من المعدات منها ماكينة حلية ومنشار صينية ومنشار أركيت وفارة كهرباء الشنيور وهيلتي وراوتر، هذا بالإضافة إلى أدوات النجارة المتنوعة لإنتاج الأثاث من المكاتب والكراسي وكل متطلبات العمل وكذلك تصنيع منتجات خشبية للعاملين بسعر التكلفة والتصنيع لصالح الغير.

وأشار اللواء محمد بدري، إلى أن ورشة إعادة تعبئة وصيانة طفايات الحريق تضم عدد من المعدات منها منجلة ضغط هواء ومنجلة يدوية ووحدة تعبئة مسحوق إطفاء وميزان حساس 100 كيلو وكمبروسر ضغط منخفض حتى 16 بار ومضخة تحويل CO2 وجهاز مجفف لأجهزة الإطفاء وذلك لصيانة وتعبئة جميع طفايات الحريق التي تستخدم في التأمين ضد مخاطر الحريق بالمقرات الإدارية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن عدد أجهزة الإطفاء التي تستخدمها الشركة 1026 جهاز 6 كيلو بودرة و1027 جهازا 12 كيلو بودرة و40 جهازا 25 كيلو بودرة و502 جهازا 6 كيلو ثاني أكسيد الكربون و351 جهاز إطفاء 10 كيلو ثاني أكسيد الكربون و191 جهاز إطفاء رغوي 45 لتر و313 جهاز إطفاء ماتيك.