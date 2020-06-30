محافظ الأقصر يصدر قرارا بعودة الموظفين للعمل بكامل قوتهم

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرارًا بعودة جميع العاملين بكامل قوتهم بدءًا من غد الأربعاء الأول من يوليو.

وفند المحافظ في القرار الذي حمل رقم 308 لسنة 2020، تفاصيل عودة العاملين بالمؤسسات والمنشآت، والتي تشمل عمل 75% بكل إدارة، و25 إجازة إستثنائية.

وشمل القرار في مادته الأولى عودة جميع العاملين بكامل قوتهم إلى مقر عملهم اعتبارًا من 1 يوليو 2020، بينما تضمنت المادة الثانية منح الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم إجازة إستثنائية 14 يومًا من تاريخ الإبلاغ أو حتى شفائه.

ونصت المادة الثالثة على "تقسيم العمل بين الموظفين بالتناوب من قبل رؤساء العمل بنسبة 75% حضور لكل إدارة، و25% إجازة إستثنائية، وذلك من قوة كل إدارة بما لا يؤثر بالسلب على سير العمل".

كما شمل القرار أن يتم ارتداء الكمامات لجميع العاملين بمقر العمل، واستخدام النظافة والمطهرات، وعلى جميع العاملين المستحقين للأجر الوظيفى والجميع الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لهم دون استثناء.

واستثنى القرار العاملين بمديرية الشئون الصحية وما يتبعها.