دفاع النواب: "30 يونيو" أنقذت مصر والمنطقة من التفتيت

قال النائب سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ان ثورة 30 يونيو، أعادت مصر إلى مكانتها ومسارها الصحيح من أجل تحقيق التنمية والرخاء.

وأضاف الجوهري أنّ ثورة كانت التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب المصري التي فرضها على العالم، وبداية حقيقة لرحلة القضاء على الإرهاب، وإخراج مصر من المصير المظلم التي كانت تقودنا إليه الجماعة الإرهابية.

وتابع أنّ 30 يونيو كان يوما مشهود أنقذ مصر والأمة العربية من الضياع، لأن الأمن القومي كان معرضا لخطر شديد، وكان لابد من اتخاذ القرار لأن ضياع الوقت كان سيزيد حدة الانقسام وخلق صراعات في المنطقة، ما كانت تصبو إليه جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد الجوهري أنّ يوم 30 يونيو أنقذ مصر والعالم العربي من التقسيم والتفتيت، إذ طهر مصر من رِجس عصابات الإخوان الإرهابية، ويسجل التاريخ بأحرف من نور ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من تحمل للمسؤولية وإنقاذه البلاد من الضياع والقضاء على جماعة الإخوان الارهابية.