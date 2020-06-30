تبدأ في 5 كليات غدا.. تعرف على مواعيد امتحانات جامعة الإسكندرية

تنطلق غدا الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية في 5 كليات بجامعة الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات التي ستبدأ الامتحانات بها غدا هي "الصيدلة، التمريض، الفنون الجميلة، العلوم، التربية الطفولة المبكرة".

وقال بيان صادر عن إدارة الجامعة، اليوم الثلاثاء، إن الامتحانات بكليات "السياحة والفنادق، والطب البيطري، والتربية الرياضية للبنين"، ستبدأ بعد غد الخميس.

أما كليات "طب الأسنان والتربية الرياضية بنات"، فقد أوضح البيان أنها ستبدأ يوم 5 يوليو المقبل، على أن باقي الكليات بتتابع حيث تمتحن كلية الزراعة 8 يوليو، والهندسة 9 يوليو، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 12 يوليو.

وستبدأ امتحانات كلية التربية يوم 14 يوليو، والآداب يوم 15 يوليو، والتجارة يوم 16 يوليو، والحقوق يوم 17 يوليو، على أن تنتهي الامتحانات بجميع الكليات في الفترة من 12 يوليو إلى 16 أغسطس المقبل.

وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم فتح 4 مباني بالمدن الجامعية في "سموحة والشاطبى وسابا باشا" لتسكين نحو 700 طالب من المغتربين بالسنوات النهائية في غرف فردية.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه جرى اتخاذ إجراءات وقائية داخل لجان الامتحانات من بينها تخفيض عدد الطلاب وتخصيص طبيب بكل مقر، فضلا عن وضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن الكليات فتحت باب القبول لاعتذارات الطلاب عن الامتحانات، وتأجيلها للدور الثاني من سبتمبر لمن يرغب في التأجيل، على أن تحتسب كدور أول بدرجات كاملة.