بعد خروج آخر مصاب كورونا.. مستشفى النجيلة يفتح أقسامه السبت المقبل

قال الدكتور محمد أبو طالب، مدير مستشفى النجيلة، إن المستشفى سيعاود فتح أبوابه لاستقبال المرضى العاديين، بدءا من يوم السبت المقبل، بعد انتهاء العمل به كمستشفى عزل لمرضى كورونا، عقب إخلاء جميع المرضى منه والعمل في صيانته، مع تخصيص قسم عزل به يضم 6 أسرة لعلاج مصابى كورونا من أبناء النجيلة والمناطق المجاورة.

وأضاف "أبوطالب" فى بيان للمستشفى اليوم، أنه سيتم إجراء الكشف على المرضى في جميع التخصصات فى المستشفى بقسم العيادات الخارجية منذ صباح يوم السبت، كما سيتم استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارىء والاستقبال على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه منذ إعلان انتهاء العزل بمستشفى النجيلة وخروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا، بدأت إدارة المستشفى في تنفيذ خطة للتعقيم الشامل لجميع أقسام وعيادات وطرقات وغرف المستشفى وقسم الإدارة والاستقبال ومعامل التحاليل والحمامات وغرف الأشعة، وتعقيم جميع الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للكشف على المرضى بالإضافة إلى التخلص من النفايات بشكل آمن، مؤكدا أن التعقيم يجري يوميا وسيستمر حتى يوم الخميس المقبل.

ولفت "أبو طالب"، إلى أنه سيعمل جاهدا لتوفير جميع التخصصات بالمستشفى، ليوفر على المرضى مشقة السفر للمحافظات الأخرى من أجل تلقى العلاج، بالإضافة إلى ضمان تأدية خدمات مميزة لأبناء النجيلة خاصة وأبناء مطروح عامة.

وذكر أن مستشفى النجيلة تمتلك طاقما طبيا متميز من أطباء وتمريض وفنيين، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية مع العمل على توفير جميع الاحتياجات بالمستشفى وتوفير خدمات مميزة للمرضى.

وتقدم "أبوطالب" بالشكر إلى الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، على ثقته باختياره مديرا لمستشفى النجيلة، وأنه سيعمل على استكمال النجاحات التى حققها المستشفى لخدمة أهالى مطروح.