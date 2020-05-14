بـ"جاتوه وشهادات تقدير".. "عزل النجيلة" يحتفل باليوم العالمي للتمريض

احتفل مستشفى النجيلة للعزل الطبي باليوم العالمي للتمريض، الذي يحتفل به العالم 12 مايو من كل عام، بتعليمات من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وكرمت إدارة مستشفى النجيلة أول مستشفى للعزل في مصر، اليوم الخميس، نماذج مشرفة من التمريض بالمستشفى تقديرا لجهودهم المستمرة ودورهم الفعال في رعاية المرضى.

وسلم الدكتور محمد على مدير مستشفى النجيلة والدكتور محمد طالب نائب المدير شهادات التقدير لطاقم التمريض وسط احتفالية عائلية يسودها المحبة وروح الفريق.

وقال الدكتور محمد على مدير المستشفى خلال الاحتفالية التي نظمتها المستشفى في سحور اليوم، إن هذا التكريم يأتي تقديرا لإسهامات طاقم التمريض في مستشفى وإيمانا بجهودهم اللامحدودة في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى.

وأضاف أن الاحتفال هذا العام، له مذاقا خاصا في ظل جائحة كورونا، وما يساهم به قطاع التمريض في مواجهة هذا الفيروس، خاصة وأن مستشفى النجيلة تعد أول مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، وأول من تعامل مع مرضى الفيروس.

والتف جميع أطقم التمريض مع إدارة المستشفى خلال الاحتفالية ووزعت على المشاركين في التكريم الحلويات من الجاتوه والعصائر.