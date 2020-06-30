السكة الحديد: تعقيم 867 قطارا و500 منفذ لبيع التذاكر بسبب كورونا

أكد السيد عيسى رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، أنه تم تعقيم وتطهير نحو 867 قطارا، يعملون على الخطوط الطوال والقصيرة، بجميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع تنفيذ خطة تعايش الدولة مع فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنّ أعمال التعقيم بالمحطات، ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، تتم بصورة دورية يوميا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عيسى، لـ"الوطن"، إنّ العاملين بالشركة يعقمون المحطات، ومنافذ بيع تذاكر القطارات ومكاتب الإداريين، إضافة إلى تعقيم القطارات قبل انطلاق الرحلات، حفاظا على أرواح الركاب، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنّ هناك حملة موسعة، لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، إضافة إلى تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف حال شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

ولفت إلى أنه تم تعقيم نحو 500 منفذا لبيع التذاكر بمختلف محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، موضحا أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوها بأن هناك إجراءات أمنية مشددة من أفراد الأمن الإداري، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.

وأوضحت المنشورات التي جرى لصقها في المحطات والقطارات، أنّ الحالات المشتبه في إصابتها هي أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، حتى 38 درجة مئوية فأكثر، إلى جانب وجود سعال، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي جرى الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها، أو أي مريض كان محجوزا بالمستشفى، وله تاريخ سفر أو إقامة خارج البلاد.

وأضافت المنشورات، أنّ الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي جرى تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أنّ أي حالات مؤكدة يشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها، يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.