قالت الفنانة لقاء سويدان، إن قرار اعتزالها التمثيل والغناء يراودها منذ فترة، لكنها أرجأت الإعلان عنه بسبب حبها للفن، التي امتهنته بشكل احترافي منذ أن كان عمرها 9 أعوام، بحسب قولها.

وأضافت سويدان، لـ"الوطن"، في أول تعليق منها على واقعة اعتزالها، أن القرار لم يكن سهلًا عليها، لكنه "كان بيروح ويجي في دماغها"، بحسب قولها.

ونفت ما أثير عن اتخاذها لهذا القرار بسبب تراجع العروض المقدمة إليها، ودللت علي ذلك بقولها: "تلقيت عرضاً بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، واعتذرت عنه بمزاجي وبكامل إرادتي، ولم يكن الأجر السبب في اعتذاري كما تردد".

وتابعت: "مبقتش حابة الطريقة اللي ماشية بيها الشغلانة اليومين دول، ومنها الانتظار، حاجات كتير مش عاجباني ومتعودتش عليها، فأنا اشتغلت مع أكبر ممثلين ومخرجين في مصر، وكانت الدنيا ماشية بشكل مختلف وكنت مرتاحة، لكن حالياً مبقتش مبسوطة، فقررت أبعد يمكن أنبسط".