منذ نعومة أظافرها، بدأت أولى خطوات مشوارها الفني، مع 2 من عمالقة التمثيل، هما الفنان أحمد زكي، والفنانة سعاد حسني، من خلال دور الطفلة في مسلسل "حكايات هو وهي"، لتستكمل بعدها الفنانة لقاء سويدان، خطواتها الثابتة في طريق النجومية.

ولدت الفنانة ذات الأصول لبنانية، عام 1972، بدأت تتدرج في الأدوار، كانت تشارك في برامج الأطفال، وبعد حصولها على الثانوية العامة، درست في "المعهد العالي للفنون المسرحية"، كما تعلمت الغناء والعزف في معهد "الكونسيرفتوار"، لتصبح "سويدان" فنانة شاملة، وأصبح الجمهور يحب رؤيتها وأدوارها.

وأمس، فاجئت "سويدان"، جمهورها بقرار غير متوقع، حين أعلنت اعتزالها التمثيل والغناء، لعدم قدرتها على مجاراة التغيرات التي تشهدها الساحة الفنية حاليًا.

وكتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أومن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيًا وعصبيًا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته، لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا".

وفيما يلي تستعرض "الوطن" أبرزما قدمته لقاء سويدان في التليفزيون والسينما والغناء.

أكثر من 100 مسلسل.. رصيد لقاء سويدان في الدراما المصرية

شاركت الفنانة لقاء سويدان، في ما يزيد عن 100 مسلسل تليفزيوني، أبدعت خلالها في العديد من الأدوار التي يتذكرها الجمهور، وأبرزها:

- رأفت الهجان

عام 1990، شاركت "سويدان في جزء من أهم مسلسلات الدراما المصرية "رافت الهجان"، من خلال تجسيد شخصية "هينا"، قبل أن تعود بعد عامين، لتشارك في الجزء الثاني منه، العمل بطولة الفنان محمود عبدالعزيز ويوسف شعبان ويسرا، من تأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.

- أوبرا عايدة

شاركت الفنانة المعتزلة، عام 2000، في مسلسل "أوبرا عايدة"، بدور "مديحة، رفقة كوكبة من النجوم، الفنان يحيي الفخراني وصفية العمري وحنان ترك، ومن تأليف أسامة غازي، وإخراج أحمد صقر.

- بوابة الحلواني

وفي عام 2001، شاركت في الجزء الرابع من مسلسل "بوابة الحلواني"، بطولة الفنان محمد وفيق وعلي الحجار وسمية الألفي وخالد النبوي، ومن تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج إبراهيم الصحن.

- العطار والسبع بنات

ومثلت "سويدان" شخصية "إنعام"، في المسلسل الشهير "العطار والسبع بنات"، الذي عُرض عام 2002، وهو من بطولة نور الشريف وماجدة زكي وسمية الألفي، ومن تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.

- قاتل بلا أجر

وخلال مسلسل "قاتل بلا أجر"، الذي جرى انتاجه عام 2009، أدت لقاء سويدان شخصية "جين"، بالمشاركة مع زوجها آنذاك، الفنان حسين فهمي، وفاروق الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى محرم وإخراج رباب حسين.

- القاصرات

شخصية "كاملة"، هي الدور التي أدته "سويدان" خلال مسلسل "القاصرات" عام 2013، والذي ناقش قضية زواج الفتيات حديثي السن، وهو من بطولة الفنان صلاح السعدني وداليا البحيرى، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبو عميرة.

- البيت الكبير

وفي عام 2018، انضمت لقاء سويدان لفريق عمل مسلسل "البيت الكبير"، من خلال شخصية "فوزية"، قبل أن تعود في العام التالي، لتستكمل الجزء الثاني من المسلسل، وهو من بطولة لوسي وسوسن بدر ومنذر ريحانة ومجدي كامل، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

لقاء سويدان في السينما.. أعمال قليلة وتأثير كبير

على الرغم من قلة أعمال لقاء سويدان في السينما، إلا أنها تركت بصمة من خلال أدوارها القليلة، يتذكرها بها الجمهور وهي:

- خالتي فرنسا

في عام 2004، شاركت الفنانة لقاء سويدان في فيلم خالتي فرنسا، وهو من بطولة الفنانة عبلة كامل ومنى زكي وعمرو واكد، وإخراج علي رجب.

- عين الطير

وفي العام ذاته، كانت "سويدان"، إحدى أبطال فيلم "عين الطير"، وهو من بطولة مجدي كامل ورزان مغربي، ومن تأليف حسن سالم، وإخراج مسعد فودة.

- قطار إلى المرج

كما شاركت في الفيلم القصير "قطار إلى المرج"، عام 2004، من بطولة صبري فواز وحمود متولي وسيد الرمي، ومن تأليف وإخراج علاء عزام.

- خليك في حالك

ومن خلال شخصية "هبة بج بن"، شاركت النجمة المعتزلة، في فيلم "خليك في حالك"، الذي جرى عرضه عام 2007، ومثلت فيه دور مدير الحضانة، وهو من بطولة، أحمد عيد وسليمان عيد ومحمد شرف، ومن تأليف أحمد عيد وإخراج أيمن مكرم.

- كبير الحلم

أما عام 2014، شاركت في الفيلم القصير "كبير الحلم"، وهو من بطولة حسن الرداد وداليا مصطفى ومدحت تيخا، ومن تأليف وإخراج كريم أسامة.