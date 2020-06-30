الحرية المصري: السيسي أعاد لمصر هيبتها ومكانتها وسط دول العالم

قال أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنقذ مصر من السقوط في الهوية، إبان حكم الجماعة الإرهابية، وانحازت القوات المسلحة للشعب، الذين لفظوا حكم الإخوان، وخرجوا فى مظاهرات شعبية كبيرة، تطالب بإسقاط الجماعة شاهدها العالم أجمع.

وأضاف مهنى، أنه خلال 6 سنوات الماضية، منذ تولى السيسي الحكم، شهدت مصر نهضة اقتصادية وصناعية وعلمية، بالإضافة إلى تدشين عدد من المشروعات القومية، التى ساهمت بشكل كبير فى حل بعض المشكلات والقضايا الداخلية، ما ساعد على إعادة مصر لهيبتها ومكانتها، وسط دول العالم، كما عادت مصر للريادة فى أفريقيا، والشرق الأوسط.

وأشار مهنى، إلى أن تكاتف وتماسك الشعب المصري خلف القيادة السياسية المصرية، ونبذ التطرف والإرهاب، ساهم فى نجاح الدولة المصرية، والتحرك نحو مواجهة المؤامرات والخطط الخارجية، وعلى الجميع التكاتف، واستعادة روح ثورة 30 يونيو، في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.