السيسي يهنئ المصريين بثورة 30 يونيو: نحن أمة صنعت التاريخ

احتفى الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو، مهنئا المصريين قائلًا: "سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".

السيسي: أجدد العهد على المضي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار

ودوّن الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام": "في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار، حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير".