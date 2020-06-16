النيابة العامة توفر خدمة بلاغات عن طريق نموذج الكتروني.. اعرف التفاصيل

أعلنت النيابة العامة عن إضافتها خدمة جديدة في مجال التواصل مع الجمهور، يختص بتقديم خدمة البلاغات عن طريق نموذج الكتروني بعنوان، نموذج وارد رصد الكتروني للسنة 2020.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الرابط الخاص ونموذج الاستمارة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار اللساعة.

طريقة تقديم بلاغ للنيابة العامة من خلال استمارة نموذج وارد رصد الكتروني

يتم تقديم البلاغ من خلال الضغط هنا.

وأشارت في مقدمة ذلك النموذج إلى أنه يجب الوضع في الاعتبار أنه لن يتم الالتفات إلى الشكاوى أو البلاغات التي تخرج عن اختصاصات النيابة العامة وتستوجب تدخلها لاتخاذ ما يلزم مِن إجراءات، وكذلك الشكاوى والبلاغات التي لا تحوي وقائع تشكل جريمة.

البيانات المطلوبة لتقديم البلاغات

ـ تحميل صُورة مِن بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بمقدم النموذج.

ـ الاسم، الوظيفة.

ـ تحقيق الشخصية من خلال الرقم القومي للمصريين أو جواز سفر للأجانب.

ـ عنوان محل الإقامة.

ـ المحافظة.

ـ رقم تليفون المنزل.

ـ رقم المحمول.

ـ البريد الالكتروني.

ـ عنوان العمل.

ـ رقم اللوحات المعدنية، خاصة إذا كانت الشكوى متعلقة بسيارة.

ـ تفاصيل البلاغ.

ـ رقم القضية المرتبطة بالشكوى إن وجدت.

ـ المشكو في حقه إن وجد.

ـ تحميل المرفقات الخاصة بالشكوى.