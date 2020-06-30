كلنا إيد واحدة.. مبادرة لـ"الوفد" للتوعية باتباع إجراءات كورونا

أطلق حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مبادرة "كلنا إيد واحدة" لاستمرار التوعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعم جهود الدولة في الحد من تداعياته السلبية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وقال عبدالعظيم الباسل، عضو الهيئة العليا للحزب، إنّ المبادرة تأتي في إطار مشاركة الحزب في دعم الدولة خلال فترة مكافحة فيروس كورونا، وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة بعد القرارات الحكومية بالتعايش مع المرض.

وأضاف الباسل أنّ الحزب مستمر في مبادراته على نطاق المحافظات من خلال الفترة تنفيذ فعاليات تطهير القرى والنجوع والمراكز وتعقيم دور العبادة، وتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير كمامات وأدوات الوقاية من الفيروس.