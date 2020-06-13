"أبو شقة": حزب الوفد أول من دق ناقوس الخطر في أزمة كورونا

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حزب الوفد هو أول من دق نواقيس الخطر في أزمة كورونا، حيث دعا لعقد مؤتمر مع لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد نصر من كبار أطباء القلب، والدكتور عوض تاج الدين وكبار المسؤولين، وجرى إعداد شنط تتضمن منظفات وإرشادات ومطهرات توزع على المواطنين في مقر الأحزاب.

وأضاف "أبو شقة" خلال حوار على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بأزمة فيروس كورونا نظرا لأنه عدو مجهول، والرجوع في مثل تلك المسائل الفنية يكون المتخصصين، مشيرا إلى أن كل الجهات الفنية والبحثية تسعى جاهدة لبحث مخرج للأزمة، "بم تشهد البشرية من 700 سنة وشوية في تاريخ الأوبئة أن تعرضت للكرة الأرضية مثل تلك الجائحة".

وأشار إلى أن مصر تعاملت مع فيروس كورونا بتوازن حيث لم تغلق الدولة بشكل كامل كما لم تفتحها بشكل مفرط، داعيا المواطنين بالتبرع لصندوق تحيا مصر، "لا بد أن نكون أمام تضافر الجهود، احنا بنصدر رسالة معنوية، والرسالة المعنوية تفوق بشكل كبير الرسالة المادية".