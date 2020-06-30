العراق: الطائرات الحربية التركية تعاود غاراتها الجوية على قرى "دهوك"

أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" شن طائرات حربية تركية سلسلة غارات جوية على قرى واقعة بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك شمالي العراق، اليوم، تحت ذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأضافت الوكالة، أن الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو التركي تجول في سماء المناطق والقرى التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وأشارت إلى أنها شنت سلسلة غارات جوية مكثفة على سفح جبال شاقول وقرى باتيفا ودركار في أطراف قضاء زاخو بهدف ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني، حيث أدت الغارات تلك إلى نشوب حرائق ملتهبة في غابات وبساتين المزارعين ما أثار الخوف والهلع لدى قلوب سكان تلك المناطق والقروى.