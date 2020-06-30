طقس الغد حار رطب نهارا وشبورة صباحا على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أنّ الطقس يكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء؛ تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 32 22

طنطا 33 23

شبين الكوم 35 24

دمنهور 31 22

بلطيم 30 23

مطروح 29 21

السلوم 31 20

سيوة 37 21

بورسعيد 30 23

دمياط 29 22

الزقازيق 35 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 20

السويس 36 22

العريش 32 22

رفح 30 22

رأس سدر 34 25

نخل 35 17

نويبع 36 27

طابا 33 21

كاترين 33 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 36 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 23

بني سويف 36 22

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 38 26

الأقصر 39 26

أسوان 39 27

إدفو 39 26

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 29

أبو رماد 37 27

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 27