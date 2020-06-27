محافظ الغربية يكلف السكرتير العام بإلزام المطاعم والكافيهات بالمعايير الجديدة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بالضرورة تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وللكتاب الدوري من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فى إطار توجيهات الدولة على إتخاذ كافة التدابير والوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن الاشتراطات العامة لفتح (المطاعم - الكافيهات - الحلوانى) المرخصة من وحدات الادارة المحلية ابتداء من السبت المقبل حتى الساعة العاشرة مساء يوميا من خلال قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وحال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأشار محافظ الغربية، أن استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشاة كحد اقصى الى حين اشعار اخر مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام و1 متر بين كل شخص واخر بالمائدة مع الاخذ فى الاعتبار العائلات بحد اقصى 6 اشخاص على المائدة.

كما شدد محافظ الغربية داخل المؤسسات والأماكن العامة بتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابيه وغلق اماكن العاب الاطفال وحظر اقامة الحفلات والمناسبات الخاصة او اى نشاط يتعلق بتجمعات .

وأشار المحافظ إلى توزيع أماكن اعداد وتجهيز الاغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات عند مدخل المنشاة بعدم دخول من لديهم اعراض فيروس كورونا وتوفير مطهرات للأيدي فى مدخل المنشأة.

كما شدد المحافظ على حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه مع السماح بخدمة البوفيه غير المفتوح واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة وحظر تقديم الشيشة وازالة المفارش القماش على موائد الطعام واستبدالها باخري احادية. الاستخدام (قدر المستطاع) وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم واخر.

وأشار المحافظ أنه تم توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام ووضع ملصقات ارضية لتنظيم اماكن الانتظار امام دورات المياه والمصاعد والالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري فى كافة الانحاء مع الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل واخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما أوضح المحافظ أنه تم تطهير الاثاث والاقمشة بشكل منتظم ووضع الارشادات التوعوية فى جميع انحاء المنشاة وتوفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة الى اللمس فى الحمامات والمطاعم والتخلص من النفايات بشكل امن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وشدد د. رحمي علي كافة الجهات التنفيذية بنطاق المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وحسم حيال المخالفين.