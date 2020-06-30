حسن هريدي: الإخوان رغبوا في إنشاء شرطة إسلامية على غرار الحرس الثوري

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، إنه نزل إلى ميدان التحرير، للمشاركة في ثورة 30 يونيو.

وأضاف هريدي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة لقناة صدى البلد، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، أنه "كان له الشرف إلى جوار مئات المصريين الذين رفعوا أطول علم مصري على كوبري قصر النيل"، مشيرا إلى أن مصر من أولى دول العالم في القيام بالثورات، وكان ذلك في عهد الفراعنة، عندما اندلعت ثورة ضد الملك بيبي الأول الذي حكم مصر 95 عاما.

وأكد حسين هريدي على أن مصر عرفت 3 ثورات كبرى في التاريخ الحديث، جميعها أثرت بشكل إيجابي، وهي ثورات حدثت في الأعوام 1919، و1952 و2013.

وأشار هريدي، إلى أن الإخوان سعوا إلى إنشاء شرطة إسلامية على غرار الحرس الثوري الإيراني، وكذلك إنشاء قوة البسيج لمواجهة المتظاهرين.