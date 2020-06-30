فيديو.. هريدي: 30 يونيو أسهمت في استرداد الدولة "الوطنية" واستقلال القرار المصري

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، إن جماعة الإخوان سعوا إلى تمكين الفلسطينين من سيناء، من خلال السماح لهم بشراء الأراضي هناك، لكن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت، وقف ضد مسعى الإخوان في هذا الشأن.

وأضاف هريدي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة لقناة صدى البلد، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، أن مصر كانت بتتحكم بتعليمات من شيخ، وهو يوسف القرضاوي، الذي كان لا يجرؤ على أن تطأ قدماه أرض مصر ومواجهة المصريين.

وأشار هريدي، إلى أن 30 يونيو أسهمت في استرداد الدولة الوطنية واستعادة استقلالية القرار المصري في الداخل والخارج، لافتا إلى أن جماعات الإسلام السياسي أكبر العقبات أمام التحول الديمقراطي في المنطقة العربية لا سيما مصر.

وأكد هريدي، على أن مصر تعرضت خلال العامين 2011 و2012 لضغوطات دولية كبيرة ولكنها صمدت بفضل القوات المسلحة المصرية بقيادة المشير حسين طنطاوي، لافتا إلى أن الإخوان سعوا خلال فترة حكمهم لاتباع سياسيات تدور في فلك قطر وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان وكذلك تصفية القضية الفلسطينية في إطار ديني بما يخدم المصالح الأمريكية.