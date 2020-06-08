حسين هريدي: القيادة السياسية أعادت مصر لدورها الريادي بعد يوليو 2014

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القيادة السياسية، عملت منذ يوليو 2014، ولمدة عام ونصف، بمجهودات جبارة لإعادة دور مصر الريادي في القارة السمراء مرة أخرى، وذلك بعدما جرى تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي، حتى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العام الماضي.

وأضاف "هريدى" خلال استضافته بالتغطية الخاصة عن رؤية الرئيس السيسي، في القضايا الدولية وعلاقات مصر الخارجية، على فضائية "صدى البلد"، أن تركيا السبب الرئيسي في تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي، بخلاف سعيها لحث الاتحاد الأوروبي، لتوقيع عقوبات على مصر، موضحا أن تركيا كانت ضمن الدول الإقليمية التي سعت إلى الضغط على مصر، وإسقاطها، لإعادة الأمور لما كانت عليه قبل عام 2014.

وأكد أن حضور الرئيس السيسي، لجمعية الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، مثل نقطة تحول كبرى لمصر، مشيرا إلى ان إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قامت بتوقيع عقوبات على مصر، سابقا، حيث جرى تعليق توريد طائرات إف 16، لتدرك بعد ذلك حقيقة ما حدق في مصر، مشيرا إلى أن عام 2015، قد أظهر الصورة الجديدة والناضجة للسياسة الخارجية المصرية، وتمثل ذلك بإعلان المبادئ في قمة الخرطوم مارس 2015، حول آليات التعامل بقضية سد النهضة، ويعد إعلانا لتجسيد مدى التزام مصر بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.