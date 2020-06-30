مستند.. اللجنة الثلاثية ترفض إبداء رأيها بطلب سارة الطباخ ضد الشرنوبي

اجتمعت اللجنة الثلاثية المتكونة من غرفة صناعة السينما، نقابة السينمائيين ونقابة الفنون التمثيلية، بحضور السيد عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات، لبحث الشكوى الجديدة التي كانت قدمتها سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي.

وقدم الشرنوبي، ما يفيد بأنه رفع دعوى قضائية على شركة إيرث برودكشن، لفسخ العقد لعدم التزام الشركة، بالتزاماتها الواردة في العقد، فقد قررت اللجنة الثلاثية رفض طلب ايقاف الفنان، لعدم اختصاص اللجنة، حيث أن القضية أمام القضاء الآن.

وبذلك القرار، يسمح للفنان محمد الشرنوبي مزاولة مهنته التمثيلية منفردا، بدون أي قيود أخرى من شركة ايرث برودكشن، التي تديرها سارة السيد الطباخ، لحين حكم القضاء.