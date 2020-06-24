اليوم.. "الموسيقيين" تحقق مع محمد الشرنوبي بسبب أزمته مع سارة الطباخ

قال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة ستحقق اليوم الأربعاء مع الفنان محمد الشرنوبي، بسبب شكوى منتجته سارة الطباخ، بعد أن أخل ببنود عقده معها.

كانت سارة الطباخ قد قدمت شكوى للنقابة بأن الشرنوبي تعاقد مع شركة روتانا على توزيع أغنيته الجديدة "قلبي ارتاح" بدون الرجوع لها وأقام حفلا غنائيا وإعلانا بدون العودة لها.

كانت سارة الطباخ ذهبت اليوم رفقة المحامي أشرف عبدالعزيز، لغرفة صناعة السينما، لبحث مشكلتها مع المطرب محمد الشرنوبي الذى أخل يبنود تعاقده معها.

وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن سارة أوضحت أمام لجنة غرفة صناعة السينما التى يترأسها المنتج صفوت غطاس، أن الشرنوبي أخل بأكثر من 8 بنود من تعاقده معها، من بينها قيامه بعمل إعلانات، وتسجيله أغنية "قلبي ارتاح" والاتفاق مع شركة روتانا لتوزيعها، وإحياء حفلات بدون الرجوع إليها.

وطلبت سارة من أعضاء الغرفة بإلزام الشرنوبي بتفاصيل وبنود تعاقده معها، والتي كان قد وعد بالتزامه بها.

وكشفت المصادر أن لجنة غرفة صناعة السينما أبدت غضبها من الشرنوبي لعدم حضوره جلسة اليوم، التي كان مقررًا أن يحضرها ليرد فيها على اتهامات سارة الطباخ.