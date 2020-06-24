نقابة الموسيقيين تؤجل تحقيقها مع محمد الشرنوبي إلى الأربعاء المقبل

أجلت الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين، جلسة التحقيق مع الفنان محمد الشرنوبي، في الشكوى المقدمة ضده من المنتجة سارة الطباخ، إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بناء على رغبة الطرفين من أجل استكمال الأوراق.

حضر الشرنوبي، جلسة التحقيق، اليوم، رفقة محاميه، كما حضرت سارة الطباخ رفقة محاميها أشرف عبدالعزيز.

كانت سارة الطباخ قد قدمت شكوى للنقابة أكدت فيها أن "الشرنوبي" تعاقد مع شركة روتانا على توزيع أغنيته الجديدة "قلبي ارتاح" بدون الرجوع لها، كما أقام حفلا غنائيا وإعلانا بدون العودة لها.

وذهب "الطباخ"، اليوم رفقة المحام الخاص بها أشرف عبدالعزيز، لغرفة صناعة السينما، لبحث مشكلتها مع المطرب محمد الشرنوبي الذى أخل بنود تعاقده معها.

وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن سارة أوضحت أمام لجنة غرفة صناعة السينما التى يترأسها المنتج صفوت غطاس، أن الشرنوبي أخل بأكثر من 8 بنود من تعاقده معها، من بينها قيامه بعمل إعلانات، وتسجيله أغنية "قلبي ارتاح" والاتفاق مع شركة روتانا لتوزيعها، وإحياء حفلات بدون الرجوع إليها.

وطلبت سارة من أعضاء الغرفة بإلزام الشرنوبي بتفاصيل وبنود تعاقده معها، والتي كان قد وعد بالتزامه بها.

وكشفت المصادر أن لجنة غرفة صناعة السينما أبدت غضبها من الشرنوبي لعدم حضوره جلسة اليوم، التي كان مقررًا أن يحضرها ليرد فيها على اتهامات سارة الطباخ.