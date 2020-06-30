وكيل البرلمان يهنئ الرئيس بـ30 يونيو: عرض حياته للخطر من أجل الشعب

هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنّها ثورة عظيمة أطاحت بحكم جماعة لا تمتلك أي قضية أو فكر برنامج أو مشروع سواء القتل والإرهاب.

وقال وهدان في بيان له، إنّ ثورة 30 يونيو شهدت التفاف جموع الشعب حول القوات المسلحة لإخراج مصر من بؤرة مظلمة إلى دولة مدنية حديثة بقيادة الرئيس السيسي، الذي عرض حياته للخطر من أجل ثورة الشعب على حكم الجماعة.

وأضاف وكيل النواب، أنّ الشعب المصري لا يمكن أن ينسى فرح أعضاء الجماعة وأنّهم كان يكبرون بأخبار كاذبة وباعتداء أسطول دولة أجنبية على مصر، كما يحدث الآن من شماتة أعضاء الجماعة في تعثر مفاوضات سد النهضة، والفرح في الشعب المصري بأخبار كاذبة، وشائعات مضللة بموت المصريين عطشا، متسائلا: "كيف لجماعة تحمل كل هذا الحقد والكره على هذا الشعب أن تحكمه".

وأشار وهدان إلى أنّ مصر تشهد الآن حركة بناء ضخمة في كافة الأصعدة وعمل بنية تحتية تكفي لمصر لعشرات السنين، واهتمام بالصحة والتعليم ومناحي الحياة كافة، مؤكدا أنّ بناء دولة مدنية حديث يسير على قدم وساق ويحتاج إلى تضافر جهود الشعب المصري وإعادة تكاتفه مع قيادته السياسية، خاصة في ظل المخاطر والمؤامرات التي تمر بها مصر.

وقدم وكيل النواب، تحية واجبة لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، متمنيا أن يتقبلهم الله في الشهداء وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان.