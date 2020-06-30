محافظ الغربية يوجه بسرعة إصلاح معدات النظافة والسيارات المعطلة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا بمقر ديوان عام المحافظة، لاستعراض جميع البيانات المقدمة بشأن المعدات المعطلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وطالب محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة التعاقد مع التوكيلات الخاصة بإصلاح وصيانة المعدات، في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، وإعداد ملف بكل معدة وما تم بها من صيانة أو إصلاح، وكذلك تصنيف لجميع السيارات وتكلفة إصلاحها.

وشدد المحافظ على ضرورة إصلاح العدادات الخاصة بالسيارات، حتي تعمل بكفاءة، وعدم صرف بونات بنزين أو سولار، إلا بناء على قراءة العدادات، حفاظًا على المال العام، ومتابعة السيارة على أن يكون لها ميعاد للخروج وآخر للعودة، للحفاظ على عمر السيارة وتوفير استهلاكها.

ووجه "رحمي" خلال الاجتماع، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، والعمل علي إظهارها بالمظهر الحضاري الذي يليق بها كأحد أبرز قلاع الصناعة المصرية.