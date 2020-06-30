4 حالات وفاة و671 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة، و671 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 354 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 46 ألفا و195 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 435 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة بلغت 64.83%، و236 لغير الكويتيين بنسبة 35.17%.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 139 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4045 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 386 ألفا و887 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الإثنين، تسجيل حالتي وفاة، و582 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 350 حالة، وإجمالي عدد المصابين ‘لى 45 ألفا و524 حالة حتى يوم أمس.