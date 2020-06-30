حملة لتوعية العاملين بمجلس مدينة مطروح بطرق الوقاية من كورونا

أطلقت مديرية الصحة بمطروح، سلسلة حملات توعية للعاملين بمجلس المدينة، للتوعية بطرق مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن الحملة تضمنت شرحًا عن خطورة فيروس كورونا، وطرق العزل، والتعامل مع المصابين والمخالطين والتوعية، وطرق تجنب العدوى، والإجراءات المتخذة للحماية من المرض ومنع انتشاره.

وأشار "عبدالرازق" إلى توزيع بوسترات ونشرات توعوية بمجلس المدينة، لتوعية العاملين بالمركز بخطورة التزاحم والطوابير، واتباع السلوكيات السليمة ونمط حياة صحي لرفع جهاز المناعة.