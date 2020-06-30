محافظ الغربية عن ذكرى ثورة 30 يونيو: أسقطت كل المخططات الشيطانية

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالإنابة عن أهالي المحافظة، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وقال محافظ الغربية في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن ثورة ثورة 30 يونيو ستظل مصدرًا للفخر بين جموع الشعب المصري، وملحمة عطاء في حب مصر سيذكرها التاريخ علي مر السنين، حيث أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وأحبطت كل المخططات الشيطانية، وأسقطت طيور الظلام وعبرت بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأوضح "رحمي"، إن الحفاظ على مكاسب الثورة مطلب وطني، خاصة أنها شكلت خريطة الإنجازات الوطنية غير المسبوقة، والتى تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.