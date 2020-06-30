بـ750 ألف جنيه.. المرور تعلن مزايدة علنية إلكترونية للوحات السيارات

أعلن الموقع الرسمي للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، التابع لوزارة الداخلية عن توفير عدد من لوحات السيارات بأرقام مميزة، وإتاحتها بنظام المزايده العلنية، على أن يكون المشترك في المزاد العلني لا يقل سنه عن 18 عاما، وتستعرض "الوطن" أرقام اللوحات المتاحة للمزايدة العلنية وأسعارها والشروط المطلوبة وكيفية الاشتراك بالمزاد العلني.

أسعار اللوحات المتاحة للمزايدة العلنية

- لوحة رقم 111 "أ أ د": أعلى سعر لها 100 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 1 يوليو.

- لوحة رقم 3 "ن و ر": أعلى سعر لها 425 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 1 يوليو.

- لوحة رقم 111 "أ س ر": أعلى سعر لها 135 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 2 يوليو.

- لوحة رقم 2424 "ن ن ن": أعلى سعر لها 85 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 2 يوليو.

- لوحة رقم 999 "ق ر ه": أعلى سعر لها 85 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 2 يوليو.

- لوحة رقم 2222 "ر ي س": أعلى سعر لها 110 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 2 يوليو.

- لوحة رقم 5555 "ق ص ر": أعلى سعر لها 100 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 2 يوليو.

- لوحة رقم 9999 "م ج د": أعلى سعر لها 100 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 2 يوليو.

- لوحة رقم 1111 "أ ج ص": أعلى سعر لها 75 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 2 يوليو.

- لوحة رقم 5 "د": أعلى سعر لها 750 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 3 يوليو.

- لوحة رقم 8888 "س س س": أعلى سعر لها 110 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 3 يوليو.

- لوحة رقم 1111 "م س أ": أعلى سعر لها 100 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 3 يوليو.

- لوحة رقم 5151 "د د د": 1111 "م س أ": أعلى سعر لها 85 ألف جنيه، على أن يكون التزايد العلني متاح عليها حتى 3 يوليو.

شروط الاشتراك بالمزاد العلني للوحات السيارات

- يمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الالكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة.

- يقوم الفائز بالمزاد بسداد باقي القيمة، إما الكترونيًا بإحدى البطاقات الائتمانية، أو نقدا في أي من فروع البنك الأهلي المصري، وذلك بعد طباعة حافظة السداد من الموقع وذلك خلال المدة المنصوص عليها.

- يتم السداد في رقم حساب اللوحات المعدنية المميزة بإحدى فروع البنك الأهلي المصري ثم تقوم إدارة الموقع بتحويل المبالغ المحصلة بعد ذلك لصندوق تحيا مصر.

- في حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها أو التنازل عنها فلا يتم ترخيصها إلا للرقم القومي الفائز بها.

- يحصل الراسي على المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور، بالإضافة إلى حقه في التوريث.

- تخضع كل المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكل القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كل الشروط واللوائح الخاصة بالمرور.

- يعود حق استخدام كل الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور لمن له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم.

- من حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

- يحق لإدارة الموقع عدم القيام ببيع الحروف والأرقام المميزة حتى في حالة رسو المزاد دون أن يكون للطرف الآخر الحق في المطالبة بالتعويض.

- يحق لـ "إدارة الموقع" تغيير رسوم الخدمات المقدمة، وذلك لأسباب ترويجية أو عند طرح خدمات جديدة.

- في حالة رفع سعر المزايدة على اللوحة في الدقائق الأخيرة المعلنة، يتم تلقائيا مد نهاية المزاد لعدة دقائق إضافية أخرى تكون موضحة على شاشة المزاد الخاصة باللوحة.

- عدم السماح باستخدام بيانات شخصية لمواطن آخر في المزايدة، أو تفويض مستخدم آخر للمزايدة بالبيانات الشخصية.

كيفية الاشتراك بالمزاد العلني للوحات

على الراغبين بالمشاركة في مزاد بيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذي يمكن أن يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وفي حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر، أما في حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التي يتم تسددها في خلال المهلة الزمنية الموضحة.

ويخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها جنيهان عند سداد مبلغ التأمين كما يوجد مصاريف خدمة تقدر بـ 0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، و في حالة الرغبة في سداد باقي مبلغ رسو اللوحة الكترونيا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالي، إما إذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف مصاريف أخرى.