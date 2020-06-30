وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: ملحمة من العطاء

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء بها: "يُسعدني بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة، راجيا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد".

وأضاف: "يأتي احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيدا لنجاح إرادة شعب أَبي، احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته، ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكي لقادم الأجيال، كيف أصبحتم سيادة الرئيس وشعب مصر العظيم ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، وكل عام وسيـادتكم بخير".