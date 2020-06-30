"شباب الأحزاب" عن 30 يونيو: المصريون أرادوا الخلاص من كابوس الإخوان

قالت شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إنّ 30 يونيو ثورة شعبية كبيرة خرج بها الشعب المصري للتخلص من حكم الإخوان.

وأضافت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة صدى البلد، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، أنّه كان هناك رفضا من قبل المصريين أن يخرج الإخوان من جحورهم ويحكموا مصر.

وتابعت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أنّ الإخوان كان هدفهم طمس الهوية المصرية، وكانت هناك رغبة من المصريين للتخلص من هذا الكابوس الذي خيم على الجميع.