السعودية تسجل 50 وفاة بكورونا.. وتتخطى 190 ألف إصابة

لأول مرة منذ بداية الجائحة، سجلت السعودية 50 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 48 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1649 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19 تسجيل 4387 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3943 إصابة أمس)، أي أكبر حصيلة إصابات منذ 18 يونيو الجارين وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم رصدها في السعودية حتى الآن 190823، بما في ذلك 58408 حالات نشطة منها 2278 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 3648 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة منذ يوم أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 130766 شخصا.