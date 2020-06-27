يوميات كورونا في الخليج.. إصابات الوباء في السعودية تقترب من 175 ألف

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 9.896.947، فيما وصل إجمالي الوفيات 496.045، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.346.850 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد؛ ليصبح الإجمالي 174577 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 120471 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1474 حالة وفاة، موضحة أن الحالات الحرجة ارتفعت إلى 2273 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة ناجمة عن الاصابة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة إلى 109 حالات.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في قطر إلى 92784 حالة

وقالت الوزارة القطرية في بيان، إنه تم تسجيل 946 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 92784 حالة.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 1528 حالة شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 76072 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الكويت إلى 341 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، تسجيل 915 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 43703، وتسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 341 حالة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إلى تسجيل 602 حالة شفاء من المصابين بالفيروس لترتفع حالات الشفاء إلى 33969 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجرائها أكثر من 49 ألف فحص جديد بشأن كورونا المستجد،على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ارتفاع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 46973

وأوضحت الوزارة: ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 410 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 46973 حالة.

وأعلنت الوزارة الإماراتية، عن وفاة مصابين اثنين لرتفع إجمالي وفيات كورونا المستجد إلى 310 حالات.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى شفاء 304 حالات جديدة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 35469 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل حالة وفاة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 71 حالة إضافة إلى تسجيل 511 إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حالة الوفاة تعود لمواطن بحريني كان قد أصيب بكورونا المستجد.

وأضافت الصحة البحرينية، أن الإصابات الجديدة بينها 320 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 190 حالة لمخالطين لمصابين وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وأوضحت الوزارة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 18501 حتى الآن بعد تسجيل 524 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 5509 حالات.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى 36034

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 1132 إصابة جديدة منها 639 لعمانيين، و493 لغير عمانيين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36034 و153 وفاة وتماثل 19482 للشفاء.

وذكرت الصحة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4013، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.