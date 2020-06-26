وفاة طبيب مصري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في السعودية

نعت نقابة الأطباء بالمنوفية في بيان لها، الدكتور صادق الأشوح ابن محافظة المنوفية، الذي وافته المنية أثناء عمله في أحد مستشفيات السعودية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقالت النقابة في بيانها "تتقدم نقابة أطباء المنوفية بخالص تعازيها في وفاة الدكتور صادق الأشوح والذي توفي متأثراً بفيروس كورونا، سائلين المولى أن يتقبله في الصالحين وأن يلهم أهله الصبر والثبات".

ويُعد الدكتور صادق الأشوح استشاري الحميات، من أبناء قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مديرا لمستشفى حميات شنتنا الحجر قبل سفره للعمل في السعودية.