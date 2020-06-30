بوتين يدعو الشعب الروسي للتصويت على التعديلات الدستورية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي للذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية في البلاد.

وقال بوتين، خلال كلمة متلفزة للشعب الروسي اليوم، "إن يوم غد الأول من يوليو، هو يوم التصويت الرئيس على التعديلات الدستورية في البلاد، وأدعوكم أيها الأصدقاء الأعزاء أن تقولوا كلمتكم، فصوت كل واحد منكم مهم للغاية".

وأضاف: "أعزائي مواطني روسيا، اليوم تم الكشف عن نصب تذكاري لمئات الآلاف من الجنود السوفييت، الذين حاربوا بالقرب على أرض منطقة تفير (مدينة روسية بالقرب من سان بطرسبورج) وذهبوا إلى المعركة للدفاع عن الوطن من أجل أن نعيش نحن تحت سماء هادئة".

وتابع: "فخور بروسيا، بلد الحضارة الفريدة والثقافة العظيمة، حيث ترتبط مصائر وآمال وتطلعات العديد من أجيال أسلافنا ببعضها البعض".

وقال: "نحن ورثتهم، نواصل هذا المسار التاريخي، الذي لا ينفصم منذ آلاف السنين، ونعلم أنه عندما نكون معا يمكننا التغلب على أصعب المهام"، داعيا المواطنين الروس للتصويت على التعديلات الدستورية.

يُذكر أن هذه التعديلات قد تتيح للرئيس بوتين الترشح للرئاسة مرة جديدة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في عام 2024.