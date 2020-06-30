حالات شفاء كورونا في روسيا تتجاوز 30% من الإصابات الجديدة

تجاوزت حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد التي سجلت في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 30% عدد المصابين الجدد بالوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم، في تقريرها اليومي عن رصد 9220 حالة شفاء جديدة من الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" مقابل تسجيل 6693 إصابة جديدة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وآخر مرة تخطى فيها عدد حالات الشفاء خلال 24 ساعة عدد المرضى الجدد بكورونا في روسيا كان يوم السبت الماضي (9200 حالة شفاء مقابل 6852 إصابة).

وبشكل عام، سجلت في روسيا حتى الآن 647849 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 412650 حالة شفاء، و9320 حالة وفاة و225879 حالة نشطة.