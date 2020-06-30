حملات تطهير وتعقيم بجامعة المنيا استعدادا لامتحانات الفرق النهائية

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، رفع حالة الاستعداد والطوارئ؛ لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية، والمقرر أن تبدأ غدًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المُعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، بما يُسهم في تحقيق أقصى درجات التعقيم والتطهير والسلامة الشاملة للطلاب والمراقبين داخل اللجان، وللمُقيمين بالمدن الجامعية، وتيسير العملية الامتحانية، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأوضح الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن كليات الجامعة بإشراف من عمداء الكليات ووكلائها لشئون البيئة وخدمة المجتمع بدأت بالفعل حملاتها المُكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الجامعية، من المدرجات والقاعات والمعامل البحثية، إضافة إلي غرف الكنترول والمرافق المختلفة داخل كلياتها التي ستعقد بها الامتحانات، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب في أول يوليو المقبل.

ولفت إلى توفير الجامعة لبوابات تعقيم للطلاب وأجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب، للاطمئنان على حالتهم الصحية قبل دخولهم الحرم الجامعي ولكلياتهم، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة، وعدم شكواهم من أعراض أو اشتباه في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

ووضعت جامعة المنيا مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان المختلفة بالكليات، لتوجيه الطلاب إليها مباشرة دون تكدس، إلى جانب تنظيم الدخول علي بوابات الجامعة الرئيسية وبالكليات خارج الحرم، وإقرار مجموعة من الإجراءات الاحترازية لأعمال الامتحانات، وأعمال الكنترول، والتصحيح، والضوابط الخاصة بعمل المراقبين في اللجان الامتحانية، وتوفير غرف للعزل بكل كلية وبمباني المدن الجامعية لاستخدامها إذا اقتددت الحاجة.