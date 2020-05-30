الجيش اللبناني: ندعم حق التظاهر السلمي مع عدم التعرض للمؤسسات

أكد الجيش اللبناني، حرصه على حماية الحق في حرية التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي، مشددا في الوقت ذاته، على وجوب عدم التعرض للمقار الرسمية والحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان، أمس الجمعة، أن القوات المسلحة تتخذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين وتأمينهم، إلى جانب منع أي تعرض لمؤسسات الدولة والمقار الرسمية.

وكان متظاهرون، نظموا مساء أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بمنطقة الصنائع في العاصمة بيروت، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لاعتداءات بالضرب وتحطيم سياراتهم من قبل مجموعات من الأشخاص أثناء تحركهم في مسيرة سلمية أمام قصر عين التينة حيث مقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقطع المتظاهرون حركة السير أمام مقر وزارة الداخلية، وأطلقوا الهتافات المناهضة للسياسيين اللبنانيين والسلطة الحاكمة، متهمين إياهم بالتسبب في الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، كما افترشوا منتصف الطريق ورفعوا الأعلام اللبنانية.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية في جانب منها، اشتباكات وتضارب بين المتظاهرين وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي "الشرطة" وقوات مكافحة الشغب، لدى قيام القوى الأمنية بمحاولة دفع المتظاهرين إلى التحرك بعيدا عن المدخل الرئيسي لوزارة الداخلية باتجاه شارع الحمراء.