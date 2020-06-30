رفع 120 طن قمامة في حملة نظافة بالإسماعيلية  

أعلن العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، استمرار أعمال حملة "نوّر.. ونظّف.. وعقّم" بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأشار "حمزة" إلى أن أعمال النظافة العامة جرت بنطاق القرية وتوابعها، وتم رفع 120 طنًا من مخلفات القمامة و"الرتش"، وكذلك أعمال إصلاحات إنارة عامة، وتركيب 50 كشاف ليد، وصيانة 30 عمود إنارة بمناطق عفو وأبوعجيلة والغبوشي وعزبة السوق.

كما قامت الحملة بأعمال رش وتعقيم وتطهير بمناطق التعاون والغبوشي وأبوعساكر، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.