توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة نهارا والعظمى في القاهرة 36

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ إن من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وحار نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن طقس الخميس، يسود طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الأربعاء 1 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27.

طقس الخميس 2 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

طقس الجمعة 3 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 28.