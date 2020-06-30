اختتام المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي لمشروع مودة

اختتمت المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي الذي نظمه المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، أمس، عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبي للمشروع، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

قالت رندا فارس، مدير مشروع "مودة"، إن المرحلة الأولى من تدريب مودة التفاعلي، استفاد منها 800 مشارك من كل محافظات الجمهورية، بإجمالي 75 ساعة تدريبية عبر تطبيق زووم، تم خلالها تقديم 30 ورشة عمل، تناولت المحتوى التدريبي للمشروع.

وأضافت "فارس"، أن هذه التدريبات قدمها 27 متدربا، من الكوادر الشبابية، التي تم إعدادها من خلال ورش عمل متخصصة على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع.

واستمر التدريب على مدار شهر يونيو، تلقى خلالها المتدربون المحتوى التدريبي الخاص "بمودة"، الذي يتناول الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية، ومعايير اختيار شريك الحياة، وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.