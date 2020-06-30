رفع 296 طن قمامة في الباجور وشبين الكوم بالمنوفية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، أمس، برفع 225 طن قمامة، منها 166طنًا بالوردية الصباحية، و59 طنًا بالوردية المسائية، إضافة إلى رفع 75طنًا صباح اليوم.

كما قامت الوحدة لمدينة شبين الكوم برفع رفع 71 طن قمامة من قرى المركز بالوردية المسائية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، برفع جميع تراكمات الأتربة والمخلفات وتجمعات القمامة وكنس شوارع المدينة ونقلها إلى المقلب العمومي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا برش وتطهير المباني والشوارع لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي هذا تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرار حملات النظافة والرش والتطهير والتعقيم بالشوارع.