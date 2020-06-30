تاجر وصديقه يزوّران حسابا بنكيا للحصول على قرض بـ500 ألف في المنوفية

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا اشتراك أحد الأشخاص (تاجر حبوب وأعلاف - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية) مع آخر لاصطناع كشف حساب "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك ضمن الأوراق المقدمة لبنك آخر للحصول بموجبه على قرض بقيمة 500 ألف جنيه.

وبالاستعلام من البنك المنسوب له إصدار كشف الحساب تبين أنه "غير صادر عنه".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص مقابل 1000 جنيه، وباستهدافه تم ضبطه وأقر بصحة أقوال المتهم الأول.